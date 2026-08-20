Verstappen, altro che addio: rinnova con la Red Bull fino al 2030

"La decisione di proseguire il nostro percorso insieme si fonda sulla fiducia che Max e il Team hanno costruito nel corso degli anni, nonché sulla fiducia che Max ripone nelle nostre persone, nella nostra cultura e nella nostra visione per il futuro", ha aggiunto. "Forgiato attraverso successi in campionato, intense battaglie e momenti difficili, questo rapporto si è rafforzato sempre di più, diventando una delle più grandi storie di successo della Formula 1. Ma non abbiamo ancora finito. Ci sono altre gare da vincere, altri traguardi da raggiungere e altra storia da scrivere. Insieme, continuiamo ad alzare l'asticella con la stessa determinazione che ci ha portato al vertice di questo sport e con una fiducia ancora maggiore in ciò che possiamo realizzare", ha concluso il dirigente Red Bull.