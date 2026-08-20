Verstappen, altro che addio: rinnova con la Red Bull fino al 2030

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Max Verstappen non si muove dalla Red Bull. A mettere a tacere le voci di un possibili addio è stata la stessa scuderia austriaca, che ha annunciato il rinnovo del pilota fino al 2030: "Altri quattro anni di piena dedizione. Siamo lieti di annunciare che Max ha firmato un prolungamento del contratto con il team fino alla fine del 2030".
In allegato, anche un simpatico video con siparietto tra Verstappen e il team principal Laurent Mekies. Ripreso alla scrivania del suo ufficio, il dirigente francese sta per mandare una mail dal titolo "Max resigns", ovvero Max lascia.
"Non può essere vero", dice Mekies, che poi si rivolge allo stesso Max che compare a sorpresa e spiega: "No, c'è un trattino in mezzo". Il titolo diventa "Max re-signs", ovvero firma di nuovo. Mekies sorride e fa l'occhiolino alla telecamera.
Verstappen rinnova con la Red Bull, il comunicato
La Red Bull Racing annuncia che Max Verstappen ha prolungato il suo contratto con il team di Formula 1 fino al 2030. "Avere Max che continua a lavorare con noi e poter contare sul miglior pilota in griglia è una notizia fantastica per tutti in Red Bull, Oracle Red Bull Racing, così come per la Formula 1 e il motorsport in generale", ha affermato il team principal Laurent Mekies.
"La decisione di proseguire il nostro percorso insieme si fonda sulla fiducia che Max e il Team hanno costruito nel corso degli anni, nonché sulla fiducia che Max ripone nelle nostre persone, nella nostra cultura e nella nostra visione per il futuro", ha aggiunto. "Forgiato attraverso successi in campionato, intense battaglie e momenti difficili, questo rapporto si è rafforzato sempre di più, diventando una delle più grandi storie di successo della Formula 1. Ma non abbiamo ancora finito. Ci sono altre gare da vincere, altri traguardi da raggiungere e altra storia da scrivere. Insieme, continuiamo ad alzare l'asticella con la stessa determinazione che ci ha portato al vertice di questo sport e con una fiducia ancora maggiore in ciò che possiamo realizzare", ha concluso il dirigente Red Bull.
"Red Bull seconda famiglia, lotteremo per altre vittorie"
"Sono davvero soddisfatto dell'estensione del contratto. Abbiamo le persone migliori e sono entusiasta di continuare a lavorare insieme a tutti per tornare in cima. Questo rimane l'obiettivo finale verso cui tutti noi abbiamo lavorato e che continueremo a perseguire. Voglio ringraziare Red Bull, Laurent e tutti in Oracle Red Bull Racing per la fiducia che hanno riposto in me".
"L'ho sempre detto: La squadra è come una seconda famiglia per me e mi sento molto a casa. Sono arrivato al team sperando di poter vincere le gare. Quello che abbiamo ottenuto insieme è stato semplicemente meraviglioso e abbiamo condiviso molti momenti incredibili e vinto quattro Campionati Mondiali. Continuare questo percorso con lo stesso Team con cui sono stato per tutta la mia carriera è davvero speciale e qualcosa che ho sempre voluto fare".
"Lavorare con Laurent (il team principal Mekies, ndr) ora da più di un anno è stato ottimo, vedo una visione chiara che ha per il team. Tutti a Milton Keynes credono in ciò che stiamo costruendo e non vedo l'ora di affrontare il prossimo capitolo, lottando per altre vittorie e competendo per i campionati mentre continuiamo a plasmare il futuro di questa Squadra. Fare questo annuncio durante l'ultimo Gran Premio a Zandvoort è un grande momento anche per me. Speriamo di poter offrire ai tifosi un addio speciale per l'ultima gara".