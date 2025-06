F1, Thailandia avanti sul Gp di Bangkok: ok del governo alla candidatura

La Thailandia va avanti per portare a Bangok il primo Gp di Formula 1. Il governo ha infatti ufficialmente approvato la candidatura per ospitare la tappa del mondiale delle monoposto nel 2028: il progetto con un budget complessivo, incluso lo sviluppo del circuito, stimato in un miliardo di euro, consentirebbe alla capitale thailandese di ospitare gare dal 2028 al 2032. L'ultima parola ora spetta naturalmente all'organo di governo del Circus, presieduto da Stefano Domenicali.