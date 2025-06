F1, ecco il calendario provvisorio del 2026: esclusa Imola

“Il 2026 sarà una nuova era per la Formula 1” ha detto il presidente e amministratore delegato della F1 Stefano Domenicali. “Siamo entusiasti di dare il benvenuto a Madrid nel calendario e di vedere marchi come Audi, Cadullac e Ford unirsi alla griglia di Formula 1. Sarà una stagione indimenticabile, in cui ancora una volta ci riuniremo in 24 incredibili sedi per vedere i piloti migliori al mondo spingersi al limite. Voglio ringraziare tutti i nostri fan per il loro sostegno e la FIA, con tutti i volontari, funzionari e commissari” ha concluso Domenicali. Di altro avviso invece il sindaco di Imola Marco Panieri e il presidente della Regione Emilia-Romagna Michele de Pascale: “È una notizia di cui eravamo consapevoli, comprensibilmente genera un senso di amarezza perché in questi anni il territorio ha dato prova di saper ospitare un evento straordinario con numeri record. Quello di Imola è stato uno dei Gran Premi più amati e apprezzati dai tifosi”.