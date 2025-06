Imola senza F1, il sindaco Panieri: "Non è finita, al lavoro per tornare"

La notizia era nell'aria, ma ora è arrivata l'ufficialità: nel 2026 la Formula 1 non correrà a Imola. Non si tratta di un addio, ma di un arrivederci con un po' di amaro in bocca. Il circuito del Santerno è stato sostituito dal GP di Madrid, ma per il futuro c'è ancora speranza. "Non è la parola fine", assicura il sindaco Marco Panieri in una nota congiunta con il presidente della regione Emilia-Romagna Michele de Pascale. Le istituzioni sono dunque al lavoro per trovare un accordo con il circus per tornare nel 2027 con una delle gare più apprezzate dai piloti.