F1, test driver israeliano per la Williams

Un nuovo paese verrà rappresentato in Formula 1. Si tratta di Israele, i cui colori verranno rappresentati da Roy Nissany, ingaggiato come collaudatore dalla Williams. Nissany è figlio d'arte visto che suo padre Chanoch nel 2005 partecipò alle prove libere del GP d'Ungheria con la Minardi. Nissany, 25 anni, ha firmato con il team inglese come test driver ufficiale e parteciperà a tre sessioni di prove libere 1 durante i weekend del campionato.

"Sono emozionato di diventare test driver ufficiale della Williams. E' un traguardo importante anche per il motorsport di Israele. Quando a dicembre ho provato per la Williams ad Abu Dhabi, mi sono immediatamente sentito a mio agio nella macchina e come membro del team. Sarà un'esperienza impareggiabile e non vedo l'ora di iniziare, sia in pista che fuori", ha commentato.

Nissany nel 2020 parteciperà anche al campionato di F2. In passato è stato al volante di una monoposto Sauber nel 2014 a Valencia e ha partecipato alle World Series di Formula V8 3.5.

L'annuncio è stato dato al Centro Peres per la Pace di Tel Aviv a cui ha partecipato la presidente del Gruppo Williams, Claire Williams. Prima di Nissany erano stati collaudatori della Williams piloti del calibro di Senna, Prost, Keke Rosberg e Damon Hill. Difficilmente, però, riuscirà a ripercorrere le loro gesta...