F1, test Bahrain: Red Bull vola e si "nasconde", passo gara da rivedere per Ferrari

TEST F1

Perez chiude davanti a tutti l'ultima sessione mattutina dei test, problemi col passo gara per la SF21 di Leclerc

di

LUCA BUCCERI

La terza e ultima giornata di test in Bahrain inizia sotto il segno della Red Bull di Sergio Perez che ha chiuso la sessione mattutina girano in 1'30''187. Dietro al messicano, che ha sfruttato al meglio i suoi 49 giri sul tracciato di Sakhir, la SF21 di Charles Leclerc (+0''299) seguito dalla McLaren di Lando Norris (+0''474). Nonostante il secondo crono della mattina, tanti i punti interrogativi per la Ferrari che ancora una volta, come avvenuto nei due giorni precedenti di test, ha visto nell'incostanza del passo gara un problema rilevante da risolvere. F1, test Bahrain: ultimi giri a Sakhir Getty Images

L'ultima mattina di test sul tracciato di Sakhir non lascia trapelare nulla di rilevante su quel che sarà l'avvio di bagarre del mondiale previsto tra due settimane. Se a conquistare il primato cronometrico è Sergio Perez, dall'altro lato la Red Bull ha voluto far vedere il meno possibile girando appena 49 volte in pista col messicano. La RB16B fa il suo, il messicano si ambienta al meglio e passa il timone al compagno di scuderia Verstappen che nel pomeriggio proseguirà i test con l'obiettivo di mantenere costante il passo gara e, perché no, tentare una prima simulazione di qualifica contro la Mercedes di Hamilton quando la pista sarà sufficientemente gommata e vicina alle condizioni che animeranno il primo weekend di gara in Bahrain.

La costanza del passo gara, invece, deve ancora essere trovata dalla Ferrari che con Leclerc ha vissuto una mattinata di alti e bassi. Dopo aver registrato ottimi intertempi, la SF21 del monegasco è crollata al cospetto dell'Alfa Romeo che già ieri, nel corso della sessione pomeridiana, aveva visto Giovinazzi imporsi sullo stesso ferrarista. Questa volta il duello andato in scena è con l'iceman Kimi Raikkonen che, nonostante il nono tempo registrato con i suoi 91 giri, ha tenuto più volte testa a Leclerc sul passo gara. L'incostanza della Rossa, che ha girato sotto il 36, ma più volte anche oltre i 38, lascia alcuni dubbi che soltanto la prestazione pomeridiana di Carlos Sainz Jr. può cancellare.

Dietro la SF21, che ha continuato a mostrare i limiti visti nella scorsa stagione, la MCL35M di Lando Norris con un ritardo di 474 millesimi dalla Red Bull. Da parte di McLaren, quest'anno motorizzata Mercedes, qualche problema nel gestire le gomme. Quarto tempo della mattina per l'Alpha Tauri di Gasly, seguito dall'Alpine di Ocon e dal rookie Mick Schumacher a bordo della Haas VF21. Delude, ma è costante con tempi e passo gara, la Mercedes di Bottas che saluta i test del Bahrain con il settimo riscontro cronometrico di giornata, mentre il "principe" George Russell piazza la sua Williams al nono posto della classifica dei tempi davanti all'Alfa Romeo del già citato Raikkonen e all'Aston Martin di Lance Stroll.

Di seguito la classifica dei tempi della mattina.

1. Perez (Red Bull), 1'30''187

2. Leclerc (Ferrari), +0''299

3. Norris (McLaren), +0''474

4. Gasly (Alpha Tauri), +0''641

5. Ocon (Alpine), +1''123

6. Schumacher (Haas), +1''866

7. Bottas (Mercedes), +2''219

8. Russell (Williams), +2''544

9. Raikkonen (Alfa Romeo), +5''087

10. Stroll (Aston Martin), +5''913