F1, rimandato al 2022 il nuovo regolamento tecnico

Poche ore dopo aver annunciato il rinvio di altri tre Gran Premi, la Formula 1 decide di congelare anche le novità regolamentari che erano previste per la prossima stagione. Organizzatori e team, infatti, si sono trovati d'accordo nel rimandare al 2022 tutte le modifiche tecniche che erano state già annunciate e che sarebbero dovute entrare in vigore dall'anno venturo.

Vedi anche Formula 1 Coronavirus, F1: rinviati i GP di Spagna, Olanda e Montecarlo L'emergenza coronavirus ha di fatto bloccato il campionato in corso, con pesanti ricadute anche sul piano economico per le squadre. Che non avrebbero potuto sostenere anche lo sviluppo delle nuove monoposto per il 2021. Confermata invece l'introduzione delle regole finanziarie che prevedono un tetto massimo di budget a disposizione.

Vedi anche Formula 1 F1, presentate le modifiche che cambieranno le monoposto