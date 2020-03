Coronavirus, F1: rinviati i GP di Spagna, Olanda e Montecarlo

Dopo il rinvio di delle gare in Bahrain, Vietnam e Cina e la cancellazione del Gp d’Australia, la FIA ha deciso di posticipare anche i Gran Premi di Spagna, Olanda e Montecarlo a causa dell'emergenza coronavirus. Le tre gare sono state rinviate dopo gli ultimi sviluppi del contagio in Europa. Al momento non è stato ancora deciso quando gli eventi verranno inseriti nel calendario di Formula 1.