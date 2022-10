F1, novità piloti per il 2023: Gasly passa in Alpine, è ufficiale

mercato piloti

Mercato piloti in fermento in F1 per il 2023, con Alpine che strappa ad Alpha Tauri il pilota francese

© Getty Images La griglia piloti della F1 del 2023 prende forma, tra conferme e tante novità nel paddock. Se le big Red Bull, Ferrari e Mercedes hanno infatti confermato i propri piloti di punta, le novità per l'anno nuovo arrivano dagli altri team, con tanti cambi al volante. Gli ultimi ufficializzai sono quelli di Pierre Gasly all'Alpine, con il francese che lascia a sorpresa l'Alpha Tauri per creare una coppia tutta francese per l'ex Renault in compagnia di Esteban Ocon, e Nyck De Vries che firma come suo sostituto in Alpha Tauri.

LE NOVITÀ DEL 2023 - La voce era nell'aria da alcuni giorni, ma l'ufficialità è arrivata solo oggi: Pierre Gasly lascia l'Alpha Tauri per legarsi ad Alpine. Un passaggio a sorpresa dal team di Faenza a quello francese, col pilota ex Red Bull che trova sistemazione al fianco del connazionale Esteban Ocon che era orfano di Alonso, passato in Aston Martin. In Alpha Tauri, al posto di Gasly, ci sarà l'iridato di Formula E e Formula 2 Nyck De Vries, da sempre fido scudiero Mercedes che era stato dato per fatto alla Williams salvo poi firmare col team satellite della Red Bull. Altro volto nuovo sarà quello di Oscar Piastri in McLaren, col pilota australiano che eredita il volante da Daniel Ricciardo che, salvo clamorosi colpi di scena degli ultimi giorni, va verso l'anno sabbatico dalla F1. Si attendono invece novità dai sedili "secondari" di Haas e, per l'appunto, Williams.

LE CONFERME IN F1 - Volti nuovi sì, ma anche tanti "vecchi" e piacevoli conferme nel paddock di F1. Partendo dalla Ferrari, infatti, Charles Leclerc e Carlos Sainz sono stati confermati per il nuovo anno così come i colleghi Red Bull Max Verstappen e Sergio Perez e la coppia Mercedes Hamilton-Russell. Posto assicurato in McLaren per Lando Norris, così come in Aston Martin per Lance Stroll. Accordo anche tra Alpha Tauri e Tsunoda, così come tra Alfa Romeo e la coppia Zhou-Bottas per proseguire insieme nel 2023. Conferma gradita anche per Albon in Williams e Kevin Magnussen al volante della Haas, col pilota danese che era stato ingaggiato a inizio 2022 dopo il licenziamento di Nikita Mazepin.

QUALE FUTURO PER GIOVINAZZI - Al momento, come detto, restano vacanti due sedili: Haas e Williams. Si racchiudono in queste due scuderie le speranze di Antonio Giovinazzi di ritornare nel paddock di F1 dopo l'esperienza di Formula E con il team Dragon Penske. Per il pilota pugliese c'è fiducia per il ritorno, con Haas che non ha ancora confermato Mick Schumacher per il 2023. Proprio col pilota tedesco figlio d'arte Giovinazzi si contenderà uno dei due posti per il prossimo Mondiale, con un volto della F2 pronto a scombinare presto i piani. Williams, infatti, è in attesa di Logan Sargeant e a novembre potrebbe arrivare la firma sul contratto per la prossima stagione se il americano riuscisse a conquistare la super licenza per correre in F1 (è terzo nel Mondiale di categoria con pochi punti di distacco dagli inseguitori, ad Abu Dhabi il 20 novembre può archiviare la pratica). Se il giovane di Fort Lauderdale dovesse acciuffare la super licenza, come previsto, per Schumacher e Giovinazzi sarà un duello da dentro o fuori, con Mick che avrà modo di dimostrare in pista il suo valore in questi ultimi GP che dividono la F1 dal termine della stagione. Ma attenzione anche a Nico Hulkenberg, il cui ritorno in F1 potrebbe essere a un passo...

LA NUOVA GRIGLIA - Di seguito, quindi, il riassunto della situazione della griglia di F1 in vista della stagione 2023.