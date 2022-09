F.1 2023 al via in Bahrain, Imola e Monza confermate. Arriva Las Vegas

FORMULA 1

Con l'ingresso della prova in Nevada salgono a tre i Gran Premi negli Stati Uniti d'America

© Getty Images Il Consiglio Mondiale della FIA ha approvato il calendario del Campionato del Mondo di Formula Uno del 2023. Ventiquattro i Gran Premi in programma. Esordio stagionale domenica 5 marzo in Bahrain, chiusura domenica 26 novembre ad Abu Dhabi, gran finale preceduto di otto giorni (sabato 18) dalla prima edizione del Gran Premio di Las Vegas. Imola ospiterà - domenica 21 maggio - la settima tappa del Mondiale, mentre il Gran Premio d'Italia si correrà domenica 3 settembre a Monza e sarà l'ultimo appuntamento europeo prima del finale (otto GP) tutti overseas: tra Estremo Oriente, Nord e Sudamerica e Golfo Persico. Torna il calendario (il contratto è decennale) il Gran Premio del Qatar che aveva fatto il suo debutto nel 2021 ma non si corre quest'anno per la concomitanza con il Mondiali di calcio.

© Getty Images

Quattro Gran Premi overseas per iniziare, il doppio per finire. In mezzo, la lunga stagione europea: dodici tappe consecutive, interrotte solo - alle porte dell'estate dalla trasferta oltreatlantico "singola" del Gran Premio del Canada. Las Vegas è l'unica new entry della serie iridata ma potrebbe anche rivelarsi fin da subito decisiva per l'assegnazione del titolo iridato, andando in scena come penultimo atto stagionale! In un certo senso è già successo... nel lontano 1981, ai tempi del Caesar's Palace Grand Prix che vide Nelson Piquet (Brabham) spuntarla su Carlos Reutemann (Williams) per il primo dei suoin tre titoli iridati, mentre esattamente quarant'anni fa il tracciato realizzato nell'immenso parcheggio del Caesar's Palace Hotel fece da scenario alla prima vittoria in Formula Uno di Michele Alboreto, al volante della Tyrrell.

© Getty Images

All'Italia il compito di aprire e chiudere il corpo centrale della stagione, GP del Canada parte interamente ambientato nel Vecchio Continente. Tra Imola - che segue di due settimane Miami - e Monza (che precede di altrettante Singapore) la caccia al titolo Piloti ed a quello Costruttori svilupperà buona parte delle proprie storie. Diversamente da quanto accaduto nel 2021 e quest'anno però, la gara dell'Autodromo Nazionale brianzolo non chiuderà più la serratissima "tripleheader" aperta da Spa-Francorchamps e Zandvoort, perché - invece di segnare la ripresa delle attività dopo la pausa estiva - il GP del Belgio manderà piloti e squadre in vacanza l'ultima domenica di luglio, preceduto di sette giorni da quello d'Ungheria, che gli fa spazio.