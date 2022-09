F1, nel 2023 raddoppiano le gare sprint

UFFICIALE

La Fia ha annunciato che la prossima stagione si disputeranno sei mini-corse: da definire in quali GP

Il Consiglio della Fia, la Federazione internazionale dell'automobilismo, ha approvato un aumento delle gare sprint nel campionato del mondo di Formula 1 passando da tre a sei dalla stagione 2023 . Le sessioni sprint sono state introdotte per la prima volta nel 2021, cambiando il format del tradizionale weekend della circus per offrire un gara aggiuntiva che si tiene il sabato per impostare la griglia di partenza de GP della domenica. La Fia non ha ancora ufficializzato quali saranno le tappe interessate.

"Sono lieto di poter confermare che sei gare sprint faranno parte del Campionato dal 2023 in poi, sulla base del successo del nuovo format introdotto per la prima volta nel 2021. La gara sprint offre azione lungo le tre giornate con i piloti tutti in lotta per qualcosa dalla prima prova del venerdì fino all'evento principale di domenica, aggiungendo più eccitazione al fine settimana. Il feedback di fan, team, promotori e partner è stato molto positivo e il formato sta aggiungendo una nuova dimensione alla Formula 1 e tutti noi vogliamo assicurarne il successo in futuro", ha dichiarato il presidente e ad della F1, Stefano Domenicali.

BEN SULAYEM: "CONTINUA CRESCITA E PROSPERITA'"

Per il presidente della Fia, Mohammed Ben Sulayem, le sei sprint a stagione sono "un altro esempio della continua crescita e prosperità ai massimi livelli degli sport motoristici. Grazie alla stretta collaborazione con Stefano Domenicali e i nostri colleghi della Fom, abbiamo concluso un'analisi approfondita sull'impatto delle sessioni sprint aggiuntive e abbiamo adattato i parametri rilevanti del nostro lavoro per garantire che continuino a essere regolati al massimo livello. Le sessioni di sprint forniscono una dinamica entusiasmante al formato del weekend di gara e si sono dimostrate popolari nelle ultime due stagioni: sono sicuro che questa tendenza positiva continuerà e sono lieto che il World Motor Sport Council abbia dato la sua approvazione".