Italia: niente stage in vista dei playoff, lo sfogo di Gattuso

"Stage prima della partita? Non sta a me decidere, abbiamo un presidente. Io faccio l'allenatore. Certo che più giorni abbiamo meglio è", aveva detto il ct azzurro Rino Gattuso a caldo dopo il sorteggio dei playoff di qualificazione ai Mondiali 2026, che vedrà la Nazionale affrontare prima l'Irlanda del Nord in semifinale a Bergamo il 26 marzo poi eventualmente la vincente della sfida tra Galles e Bosnia il 31. Alla fine Gattuso non sarà accontentato: lo stage non si farà. La notizia non è ancora ufficiale ma lo diventerà la prossima settimana, come riporta il 'Corriere della Sera', quando la Lega calcio Serie A comunicherà anticipi e posticipi delle giornate di campionato dell’1 e 8 febbraio e il calendario dei quarti di finale di Coppa Italia. "Ci rivedremo alla trentesima giornata con i giochi già quasi fatti", aveva detto il ct, sperando di essere smentito. E invece, parole di Buffon, "Gattuso si inventerà qualcosa".



Praticamente impossibile da subito spostare tutta la 30.a giornata di Serie A, quella in programma il 22 marzo, per gli impegni nazionali (Coppa Italia) e internazionali (Coppe europee) negli infrasettimanali di febbraio e marzo e per questioni legate ai diritti televisivi. Ma, con il passare dei giorni, anche l'ipotesi stage è diventata impraticabile. L'idea era liberare due giorni, più i viaggi, all’interno di una delle prime due settimane di febbraio, il 2 e il 3 o più probabilmente il 9 e 10, sistemando in quella scelta un solo quarto di finale di Coppa Italia e tre nell’altra. In questo caso Gattuso avrebbe dovuto rinunciare agli azzurri impegnati nel quarto di Coppa e a quelli all’estero. E la Lega comunque - si legge sempre sul 'Corriere' non avrebbe rinunciato al posticipo di campionato del lunedì. "Se queste sono le condizioni meglio non farlo", sarebbe stato lo sfogo di Gattuso.