F1 Monza, Hamilton: "Saremo tutti vicini". Norris: "Serve fiducia"

GP ITALIA

La Mercedes e Lewis Hamilton prenotano la pole position del GP d'Italia. Il sei volte campione del Mondo, che nel pomeriggio è stato il più veloce nella seconda sessione di libere, non è del tutto certo che il cammino verso le prima fila sia in discesa: "Penso che saremo tutti vicini, qui a Monza serve un carico basso per una pista dove si scivola parecchio". La F1 torna a Monza Getty Images

Il britannico ha poi aggiunto: "Abbiamo fatto dei miglioramenti rispetto alle libere 1, stamattina non avevamo grandi sensazioni. Nelle libere 2 abbiamo fatto dei passi nella giusta direzione".

A sorprendere, nel pomeriggio, ci ha pensato anche la McLaren di Lando Norris che ha registrato il terzo crono nelle FP2. Nonostante l'ottimo risultato, il britannico non è del tutto soddisfatto: "Ho avuto dei problemi al motore, non abbiamo fatto tanti giri e non è stato possibile confrontarci con gli altri. Monza ha bisogno di fiducia soprattutto nei punti di frenata, ci vogliono un po' di giri e oggi non abbiamo fatto quelli che speravamo, Dovrò recuperare nella FP3, la giornata di oggi non è stata incredibile ma nemmeno disastrosa. Sarà emozionante e simile allo scorso anno, sarà complicato trovarsi nel posto giusto. Il mio casco? E' una delle cose che preferisco dell'Italia, la pizza".

VERSTAPPEN: "PROBLEMI DI GRIP, FATTO FATICA"

"Non è stata una buona giornata. Ho faticato con il bilanciamento della monoposto e il con il grip in generale. Abbiamo ancora del lavoro da fare sulla monoposto. Anche il comportamento delle gomme forse non è stato eccellente, ma per prima cosa dobbiamo risolvere i nostri problemi di grip, e poi, quando avremo una macchina bilanciata normalmente, anche le gomme dovrebbero essere a posto". Queste le parole di Max Verstappen che, dopo l'uscita di pista della mattina, nelle FP2 non è andato oltre il quinto crono.

Per l'olandese, che a Monza vuole salire per la prima volta sul podio del GP d'Italia, qualche problema alla Parabolica: "Alla Parabolica abbiamo cercato di trovare il limite. A volte, forse mi avete visto faticare in quella curva. In realtà stavo solo girando largo. Nelle libere non è una cosa importante, non conta niente".