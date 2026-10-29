F1, Kimi Antonelli influenzato: salta il Media Day in Messico. Il comunicato: "Misura precauzionale"

Kimi Antonelli non parteciperà oggi al Media Day di presentazione del Gp del Messico a causa di un'influenza che lo ha colpito nei giorni scorsi. Nessun allarme: si tratta di un riposo precauzionale, con l'italiano che sarà regolarmente in pista nella giornata di venerdì per le prove libere. "Kimi non si sente ancora completamente bene mentre si sta riprendendo da un'infezione virale. A titolo precauzionale, la Fia lo ha esentato dagli impegni obbligatori con i media per consentirgli di riposare in vista del weekend. Ci aspettiamo che possa tornare domani" si legge in una nota ufficiale del team Mercedes.