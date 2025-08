Norris e Piastri, doppietta McLaren a Budapest. Leclerc quarto e deluso

Scattato male al via dalla seconda fila, Lando Norris ribalta il Gran Premio d'Ungheria e lo vince grazie ad una sosta in meno rispetto alla concorrenza (una sola al posto di due) e in particolare a quella di Oscar Piastri che, grazie al suo forcing finale, mette sotto assedio il compagno di squadra ma non riesce a superarlo, nonostante un tentativo-kamikaze alla prima curva del penultimo giro. In precedenza l'australiano aveva saltato la Ferrari di Charles Leclerc che - dalla pole position - per metà gara si era illuso di poter mettere a segno la sua prima vittoria del 2025. Al monegasco è stato "fatale" un terzo stint contraddistinto nelle spiegazioni finali da parte della Ferrari da un problema al telaio e da un secondo treno di "hard" poco efficace in termini di pressione che lo ha costretto ad accontentarsi del quarto posto finale. In buona sostanza, per evitare una possibile squalifica per usura del plank (la sezione centrale del fondo vettura), il ponte di comando ferrarista avrebbe scelto di alzare la macchina, peggiorandone il rendimento. Tanto che Charles non ha potuto nemmeno difendersi dal ritorno della Mercedes di George Russell, rimediando anche una penalità di cinque secondi (ininfluente sulla classifica finale) per aver ostacolato irregolarmente l'inglese nel suo primo assalto, cambiando per due volte traiettoria: in pieno retttilineo box e poi nella staccata di curva uno.