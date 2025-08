Norris, paradosso vincente. Weekend con la retro per la Ferrari. Russell "invisibile" ma efficace

Verrebbe da dire "ingiudicabile", perché un fine settimana come quello ungherese probabilmente sir Lewis non lo aveva mai vissuto prima. Difficile (per lui, per la Ferrari, per i tifosi) accettare una sesta fila nel giorno in cui il compagno di squadra "stacca" la pole position. Partendo da lì in mezzo, era praticamente impossibile anche per uno come lui riportarsi nel vivo della sfida. Di più: la latitanza dalle prime file della griglia ha di fatto lasciato Leclerc in minoranza nella sfida alle McLaren: un vulnus non da poco.