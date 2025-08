Vacanze-studio per la Ferrari: gli obiettivi dopo la pausa

Sette giorni prima della tappa italiana del Mondiale (la seconda in stagione dopo Imola, che nel 2026 non fa parte del calendario già pubblicato dalla FIA) viene il Gran Premio d'Olanda a Zandvoort. Un esame di olandese che la Ferrari in epoca contemporanea non ha mai vinto: tre successi di fila nel delirio orange per Verstappen dal 2021 al 2023, tonalità papaya dodici mesi fa invece con la vittoria di Lando Norris e della McLaren. Il focus ferrarista per il GP che si corre a cinquecento metri dalla costa del Mare del Nord - se non è l'ultima spiaggia, poco ci manca - è puntato ovviamente su Lewis Hamilton.