Hamilton, nuovo sfogo: "La mia stagione peggiore di sempre". Ma l'inglese non molla: "Amo correre"

"Il gap non era enorme ma nei primi due stint eravamo in controllo, nell'ultimo abbiamo avuto due secondi di distacco nel passo e abbiamo perso la gara. Peccato perché Charles ha fatto un'ottima prima parte di Gran Premio e ci aspettavamo di più. Ha avuto un problema con il telaio dal quarantesimo giro in avanti. Sabato era stata una grande giornata: un po' caotica ma a noi era andata bene. Ad inizio gara avevamo un gran passo, all'altezza di quello delle McLaren e un buon vantaggio su Russell. Poi abbiamo perso tutto. Ora dobbiamo capire bene cosa è successo nella seconda metà della gara. Prendiamoci però anche gli aspetti positivi: per molti aspetti siamo stati all'altezza della McLaren. Hamilton ha perso due posizioni al via, poi è rimasto bloccato per trenta giri nel traffico e quando tutti hanno DRS dalla macchina davanti non puoi fare granché".