Compiti per le vacanze: Ferrari, agosto di riflessione dopo il flop di Budapest

La Ferrari lascia Budapest limitando i danni in termini di classifica Costruttori, dove però l'obiettivo massimo e... il bis del secondo posto 2025 dietro alla McLaren. Mercedes peraltro non è distante (solo ventiquattro punti) e la partita è ancora aperta. E se il GP d'Ungheria ha comunque dimostrato che in certe condizioni (soprattutto circostanze) la SF-25 può quantomeno puntare alla vittoria (anche se domenica 3 agosto la McLaren ha dato la sensazione di giocare al gatto con il topo), non smette di stupire l'attuale débacle del binomio Hamilton-Ferrari. Con due Rosse là davanti invece di una sola, le carte da giocare sarebbero state molto più favorevoli e più variegate le opzioni. La realtà però è un'altra e fa male a prescindere, pensando all'umiliazione che il sette volte campione Lewis Hamilton sta subendo. È la realtà dei fatti e forse non è colpa di nessuno. Prenderne atto è obbligatorio, porvi rimedio... anche. A chi tocca? Diversamente, la seconda parte del Mondiale è destinata a trasformarsi in una discesa nell'abisso che finirebbe per compromettere anche le chances del binomio di rilanciarsi nel 2026.