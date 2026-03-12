L'Udinese aspetta la Juve, sold out e attacco titolare

12 Mar 2026 - 13:12

Per l'anticipo di sabato sera con la Juventus si va verso il soldout al Blunenergy stadium di Udine. Nonostante il prezzo del settore ospiti abbia creato non pochi malumori - biglietto unico a 60 euro - per il match restano in vendita poche decine di tagliandi della sola tribuna centrale, che si conta di esaurire entro domani. Circa la formazione, Kosta Runjaic potrà contare sul suo attacco titolare, Davis-Zaniolo capaci di mettere in difficoltà qualsiasi difesa quest'anno. L'obiettivo è aggiungere lo scalpo della Juventus a quelli prestigiosi già conquistati in stagione: Inter (in trasferta), Napoli, Atalanta e Roma. L'infortunio di Zemura toglie dubbi sulla titolarità sulla sinistra - affidata a Kamara, con Arizala pronto dalla panchina - mentre a destra Ehizibue è l'unica arma dopo la rottura del crociato di Zanoli. Qualche dubbio a centrocampo: ballottaggi tra Piotrowski e Miller e tra Ekkelenkamp e Atta, che potrebbe essere utilizzato a gara in corso.

