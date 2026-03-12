GIVI-Bike presenta la nuova collezione di borse Extreme per il bikepacking e il cicloturismo più adventure
La gamma è composta da 8 modelli leggeri ed ergonomici, in diverse misure, per adattarsi ai vari tipi di telaio, e totalmente waterproof e resistenti all’usura
Il nome dice tutto. Si chiama ‘Extreme’ la nuova gamma di borse da bici per le esperienze su due ruote davvero avventurose. Dedicata agli appassionati di bikepacking e cicloturismo più esperti ed esigenti, alla ricerca della qualità senza compromessi, è composta da 8 modelli leggeri ed ergonomici, in diverse misure, per adattarsi ai vari tipi di telaio, e totalmente waterproof e resistenti all’usura, grazie al tessuto sintetico in GIVI Nylon Cordura. Le borse ‘Extreme’ inoltre sono dotate tutte di cuciture termosaldate, protezione UV certificata per oltre 1000 ore di esposizione e interni foderati e impermeabili. Completa i punti di forza della collezione il design funzionale, distintivo e immediatamente riconoscibile, che trasforma la ‘Extreme Line’ nella sintesi perfetta di estetica e alte performance.
Nel dettaglio:
Borsa da sottosella XTR00B – BAIKAL
E’ compatta, robusta e presenta una struttura rinforzata per offrire la massima stabilità anche aumentando il peso del contenuto. L’esclusivo sistema di sfiato Air Valve Technology permette di guadagnare capacità di carico svuotando la borsa dall'aria in eccesso. Fissaggio con cinghie regolabili, chiusura tramite fibbie ai binari della sella e strap al tubo sella; cordino elastico extra cargo per carichi aggiuntivi, supporto per luce posteriore e stampe riflettenti.
Capacità: 8 litri
Prezzo: € 110
© Ufficio Stampa
Borsa Frame Triangolare (S-M) –XTR01B4 OBERON
Adatta a telai S–M, ottimizza lo spazio nel triangolo anteriore del mezzo per trasportare piccoli oggetti utili e apparecchi multimediali. Si fissa al mezzo tramite cinghie e strap regolabili ed è provvista di due tasche esterne a rapido accesso.
Portata massima:3 kg
Capacità: 4 litri
Prezzo: € 129
© Ufficio Stampa
Borsa Frame Triangolare (L-XL) -XTR01B6 OBERON
Realizzata per i telai L-XL, presenta le stesse caratteristiche tecniche del modello Oberon S-M dal quale si distingue solo per misure e litraggio.
Portata massima:3 kg
Capacità: 6 litri
Prezzo: € 149
© Ufficio Stampa
Borsa da Manubrio XTR02B – BACTRIAN
E’ fornita di una tasca esterna impermeabile, 2 tasche laterali elastiche, 2 cinghie frontali di compressione per carichi extra e supporto frontale rinforzato per luce supplementare. Si fissa al mezzo tramite strap ed è provvista di distanziali in foam di 2 cm (kit da 6 incluso) per stabilire spazio tra la borsa e il punto di montaggio migliorando il comfort e l'esperienza di guida. Chiusura a roll top con accesso superiore rapido.
Portata massima: 3kg
Capacità: 8,5 litri
Prezzo: € 115
© Ufficio Stampa
Borsa Frame Sagomata (S-M) XTR04B3 – KARST
Caratterizzata dalla tipica forma sagomata che lascia spazio alla borraccia, si fissa alla bici con cinghie regolabili, si chiude con le fibbie. Provvista di due tasche laterali esterne impermeabili.
Portata massima: 3 kg
Capacità: 3 litri
Prezzo: €125
© Ufficio Stampa
Borsa Frame Sagomata (L-XL)XTR04B4 – KARST
Presenta le stesse caratteristiche tecniche del modello KARST S-M ma con misure e capacità superiori.
Portata massima: 3 kg
Capacità: 4 litri
Prezzo: €135
© Ufficio Stampa
Borsa Top Tube XTR05B – YUKON
Perfetta anche per un utilizzo quotidiano, questo borsello si distingue per il suo design minimalista. E’ dotato di fondo a strap estraibile che permette di accedere facilmente ai fori per il fissaggio tramite viti, O-ring (piccole guarnizioni circolari in elastomero) utili per sigillare il punto di montaggio e impedire alla vite di allentarsi grazie alla compressione elastica, porta anteriore per cavo batteria / powerbank.
Portata massima: 1 kg
Capacità: 1,2 litri
Prezzo: € 60
© Ufficio Stampa
Borsa Top Tube Lunga XTR06B – PAMIR
E’ la versione più grande del modello Pamir e con qualche caratteristica in più:Dispone di zip impermeabile, divisorie interne modulabili, una porta anteriore per far passare il cavo della batteria per ricaricarei dispositivi elettronici in movimento, due tasche esterne laterali e fissaggio tramite strap o viti.
Portata massima: 1 kg
Capacità. 2 litri
Prezzo: €85,00 Euro
© Ufficio Stampa