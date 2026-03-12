GIVI-Bike presenta la nuova collezione di borse Extreme per il bikepacking e il cicloturismo più adventure

Il nome dice tutto. Si chiama ‘Extreme’ la nuova gamma di borse da bici per le esperienze su due ruote davvero avventurose. Dedicata agli appassionati di bikepacking e cicloturismo più esperti ed esigenti, alla ricerca della qualità senza compromessi, è composta da 8 modelli leggeri ed ergonomici, in diverse misure, per adattarsi ai vari tipi di telaio, e totalmente waterproof e resistenti all’usura, grazie al tessuto sintetico in GIVI Nylon Cordura. Le borse ‘Extreme’ inoltre sono dotate tutte di cuciture termosaldate, protezione UV certificata per oltre 1000 ore di esposizione e interni foderati e impermeabili. Completa i punti di forza della collezione il design funzionale, distintivo e immediatamente riconoscibile, che trasforma la ‘Extreme Line’ nella sintesi perfetta di estetica e alte performance.