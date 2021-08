F1, Leclerc: “In Belgio sarà dura, ma vogliamo essere la sorpresa”

GP DEL BELGIO

Il monegasco della Ferrari vuole riscattare il ritiro subìto in Ungheria. Sainz: “Ho scoperto del podio all’Hungaroring a cena”

Dopo la deludente prestazione nel Gran Premio dell’Ungheria, condita dal ritiro della sua Ferrari, Charles Leclerc è alla ricerca del riscatto dopo le quattro settimane di sosta del Mondiale di Formula 1: “Belgio pista difficile per noi, ma speriamo di essere la sorpresa di questo weekend”. Carlos Sainz sa che la seconda parte di stagione sarà dura, ma ricorda anche il terzo posto dell’Hungaroring: “Ho scoperto del podio mentre ero a cena”. Getty Images

Dell’ultimo Gran Premio di Formula 1 tenuto prima della sosta estiva solo Carlos Sainz Jr., in casa Ferrari, ha potuto giustamente esultare per essere salito sul podio all’Hungaroring. Il terzo posto agguantato dallo spagnolo in Ungheria è stato commentato in questo modo da lui nel corso della conferenza stampa di presentazione dell’imminente GP del Belgio. “È stato singolare perché ho scoperto di essere sul podio quando ero a cena, ma sembra passato già tanto tempo. La seconda parte di stagione sarà lunga e dura, ma il focus rimane su noi stessi”.

Ora è il momento di Spa-Francorchamps. Charles Leclerc deve dimenticare il brutto ritiro di quattro settimane fa, che gli è costato il sorpasso in sesta posizione nel Mondiale operato proprio dal suo compagno di squadra. Il monegasco vuole lottare per le prime posizioni, anche se non sarà propriamente semplicissimo visto che il tracciato è poco favorevole alla Rossa: “Credo che questa pista sia sulla carta piuttosto difficile per noi, anche se abbiamo avuto delle sorprese positive quest’anno e speriamo ce ne sia un’altra questo weekend. Tuttavia non sembra una pista molto forte per la Ferrari”.

Del resto questa pista, nel 2019, fu teatro del suo primo successo in carriera in Formula 1. Ma, a proposito di circuiti, sulla cancellazione del GP del Giappone Leclerc dichiara: “Credo sia una delle piste più piacevoli per un pilota. Il primo settore è semplicemente incredibile. Perciò sarà triste non poterci andare; speriamo di tornarci il prossimo anno”.

La Ferrari intanto lavora in vista del 2022, quello delle nuove monoposto. Leclerc spera che possano dare un vantaggio al Cavallino, consentendogli di tornare in lotta per il titolo: “Sarà un’opportunità per noi ma anche per gli altri. Tutti partiamo da zero; speriamo di fare un bel lavoro come team e in questo ho fiducia. Speriamo di cogliere l’occasione e di lottare per il titolo”.

