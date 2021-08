Hamilton: “Ho voglia di tornare in macchina”  

GP DEL BELGIO

Alla vigilia del weekend del Gran Premio del Belgio è Lewis Hamilton a prendersi la scena nella consueta conferenza stampa di presentazione. Il campione del mondo (e nuovo leader del Mondiale piloti) non vede l’ora di rituffarsi in pista dopo quattro settimane di sosta. Su Bottas come ancora suo compagno in Mercedes dichiara: “Lavoriamo alla grande insieme”. Dal canto suo, Verstappen è consapevole che non sarà una pista favorevole alla Red Bull.

Lewis Hamilton si gode la vetta del Mondiale conquistata lo scorso 1° agosto dopo il secondo posto conquistato nel Gran Premio di Ungheria. Tuttavia, dopo quattro lunghe settimane di sosta, il sette volte campione del mondo britannico della Mercedes vuole consolidare la propria leadership. Nella consueta conferenza stampa che apre il weekend del GP del Belgio, Hamilton racconta come ha vissuto questi giorni di ‘riposo’. “All’inizio ero contento che ci fosse una pausa estiva, ma alla fine mi sono innervosito. Ho voglia di tornare in macchina e lavorare sodo per affrontare al meglio la seconda parte della stagione”.

Spa-Francorchamps è di certo un circuito speciale per lui, avendo vinto quattro volte in Belgio (2010, 2015, 2017 e 2020). Un tracciato “per veri uomini. L’unico paragone che mi viene in mente è il Nordschleife del Nürburgring. È sempre speciale venire qui ogni anno. Non si costruiscono più circuiti di questo calibro. Qui sono state scritte tante pagine di storia, ma l’aspetto più importante è che la pista sia ultraveloce. E penso che sia la ragione principale per cui la maggior parte dei piloti la ama. Inoltre, questa è una delle poche in cui i sorpassi con le auto attuali non sono così difficili come al solito”.

Alla domanda su chi guiderà accanto a Lewis nel 2022 (se George Russell o Valtteri Bottas), l’inglese non ha dubbi: “Non ho mai fatto mistero della mia lealtà a Valtteri, perché lavoriamo alla grande insieme. Il mio rapporto con lui è ottimo. Posso dare la mia opinione, ma alla fine è una decisione della squadra e io la accetterò, qualunque essa sia”. Lo stesso Bottas aveva detto poco prima in merito al rinnovo con la Mercedes: “Se c’è qualcosa di nuovo? Forse so qualcosa o forse no, ma di sicuro non ho notizie da condividere”.

Hamilton vede la lotta mondiale sempre più rovente contro Max Verstappen. “Sapevamo quanto sarebbe stata veloce la Red Bull all’inizio; abbiamo visto la loro competitività in passato. Naturalmente nel corso della stagione loro sono diventati sempre più forti ed è stato più difficile per noi man mano che si andava avanti. Abbiamo avuto un momento un po’ difficile ma siamo tornati a lavorare come abbiamo fatto in passato. Sarà dura questa seconda metà della stagione. La prima parte è stata sicuramente uno delle più difficili e mi aspetto che sarà più o meno lo stesso nella seconda, se non più difficile”.

Ed è proprio l’olandese della Red Bull colui che vorrà riscattare il deludente nono posto dell’Hungaroring che gli è costato la prima posizione nella classifica generale dei piloti. Si aspetta che la Mercedes continui la linea delle gare precedenti durante la seconda metà della stagione. “Sono stati molto veloci in Ungheria e lo saranno anche qua. Storicamente questa non è una grande pista per noi a causa dei lunghi rettilinei. Abbiamo recuperato terreno in termini di velocità massima, ma ancora non ci siamo”. In questo senso, per Verstappen, il cambiamento della situazione meteorologica potrebbe rivelarsi come una valida soluzione alternativa. “Non ci resta che vedere come va, visto anche il meteo. Potrebbe arrivare un po’ di pioggia”.

A chi gli chiede se, dall’alto della sua notevole esperienza, Hamilton sia doppiamente in vantaggio (e quindi favorito), il pilota olandese risponde: “Non credo. L’esperienza non rende più veloce una macchina e nemmeno il numero di titoli vinti. Conta finire le gare, fare punti e fare andare veloce la propria macchina lavorando e facendo del proprio meglio”.