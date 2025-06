Vado... al Max: Antonelli, un errore per crescere ancora

Viene proprio da dire: gli esami non finiscono mai! Un brutto colpo alle proprie ambizioni e uno altrettanto pesante a quelle (pentairidate) di Max Verstappen? Certamente sì riguardo al quattro volte campione del mondo olandese, ma il discorso è molto diverso per Andrea Kimi Antonelli. L'errore alla terza curva del Gran Premio d'Austria entra di diritto nel bagaglio d'esperienza del diciottenne pilota italiano della Mercedes. Né più né meno della pole sprint di Miami e del primo podio in F.1 a Montreal. Di una cosa però possiamo essere certi: Kimi è un campione "in the making" e la prossima volta - davanti ad un possibile varco per guadagnare un paio di posizioni in un colpo solo - se ripenserà allo strike di Spielberg AKA lo farà solo per portare questa volta a termine la manovra senza danni, non per rimandarla ad una successiva occasione che potrebbe non ripresentarsi. E allora, provaci ancora Kimi!