Vlasic, 'l'atletica italiana ha fatto passi da gigante'

"Larissa Iapichino è bravissima, faccio sempre il tifo per lei, e ultimamente l'atletica italiana ha fatto passi da gigante, naturalmente il mio preferito è Tamberi: state facendo passi da gigante, in ogni grande competizione avete medaglie e grandi squadre, quindi mi congratulo con voi per questo". Lo ha detto Blanka Vlasic, già campionessa mondiale di salto in alto e due volte sul podio olimpico, parlando coi giornalisti a margine del premio Fair Play Menarini a Firenze. Ricevere questo riconoscimento, per Vlasic, "significa che ho avuto un certo impatto, il che è positivo. Tutti noi ex atleti cerchiamo di essere ricordati in modo positivo, non solo per una vittoria, ma in generale, e ricevere questo premio significa che la gente non mi ha dimenticata e che mi ricorda in modo positivo". La campionessa croata ha ricordato, a tale proposito, quando il suo allenatore si offriva di aiutare le sue avversarie prive di coach: "Non ho avuto mai nulla in contrario, perché dico sempre che vorrei che tutti saltassero al meglio, e questa è la vera competizione". Per Vlasic l'attuale momento della disciplina che le ha dato la gloria "è molto interessante: l'anno scorso abbiamo assistito a un record mondiale femminile, finalmente, ma Yaroslava Mahuchikh ha saltato molto bene tutto l'anno. Ora abbiamo una battaglia davvero interessante tra Nicola Olyslagers e Yaroslava, che è sempre un'ottima cosa per lo sport. E' sempre bello avere una sana rivalità tra saltatori: non vedo l'ora di vedere come si svolgerà il resto della stagione, soprattutto i campionati del mondo".