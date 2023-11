F1 Las Vegas, Leclerc: "Che gara! Ma il 2° dispiace". Sainz: "Avevo la macchina per vincere"

GP LAS VEGAS

Leclerc non si accontenta mai e nel GP di Las Vegas, nonostante il secondo posto, ammette: "Volevo vincere2

F1, lo spettacolo del GP di Las Vegas











































































1 di 39 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images 1 di 39 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Charles Leclerc si prende la scena a Las Vegas nel penultimo appuntamento iridato. Lo ha fatto nelle libere e in qualifica, si è ripetuto in gara con una lotta serrata e a denti stretti con Red Bull con un secondo posto acciuffato nel finale ai danni di Perez. E al termine della gara sorride, anche se il suo è un sorriso a metà: "Che gara! Onestamente mi sono divertito tantissimo anche se sono dispiaciuto di aver concluso solo al 2° posto, ma alla fine era la miglior posizione possibile".

"In partenza è stato complicato perché credo che Max abbia perso grip all’interno e mi ha buttato all’esterno. Avevamo però il passo e lo abbiamo superato, ed eravamo molto forti nel complesso" ha analizzato Leclerc. Poi ha aggiunto: "È stata un’ottima gara e abbiamo avuto sfortuna con la Safety Car. Non siamo rientrati e non sapevo neanche cosa avevano fatto gli altri, quindi ho mantenuto la posizione in pista ma è stato difficile con le gomme più vecchie. Il 2° posto però l’ho ottenuto dopo tante battaglie, e mi è piaciuto".

Leclerc ha quindi ammesso: "Mi sono davvero divertito. Il weekend non è partito nel modo migliore, ma sono felicissimo che sia finito così. E’ uno sport incredibile e non penso che ci potesse gara migliore per la prima volta qui a Las Vegas. L’energia che si respira in città è incredibile e sono davvero contentissimo della gara di oggi, e mi sono divertito. Mi dispiace per il 2° posto ma ho dato tutto, e credo che tutti si siano divertiti tantissimo. A me è piaciuta molto e spero che ci possano essere altre gare come questa perché è stata molto divertente”. Vedi anche Formula 1 F1 Las Vegas: Verstappen vola, Leclerc lotta e nel finale beffa Perez

SAINZ: "AVEVO MACCHINA PER VINCERE"

Partito 12° e coinvolto in un testacoda in avvio, Sainz ha chiuso sesto: "Una gara molto difficile partendo a metà gruppo e con gomme fredde. Non abbiamo trovato grip, ce l'abbiamo fatta praticamente da ultimi al sesto posto, ma non sono contento perché potevamo lottare per la vittoria. Abbiamo salvato 8 punti che erano importanti per la squadra. Mondiale? Tutto aperto, se andiamo ad Abu Dhabi a lottare ho voglia di battere Mercedes".

VASSEUR: "BELLISSIMA GARA DI LECLERC E SAINZ"

Tanta soddisfazione nelle parole del team principal Ferrari Frédéric Vasseur: "Leclerc ha fatto una gara eccezionale, ha superato tre volte una Red Bull e non capita spesso. Ha finito secondo, il nostro obiettivo era il primo posto ma è stata comunque una bellissima gara. Buona prestazione anche di Sainz, siamo stati però sfortunati con le tempistiche della Safety Car".

"Miglior Ferrari della stagione? A Singapore abbiamo fatto una grande gara, ma la Red Bull aveva fatto degli errori. Oggi invece abbiamo lottato. Con Sainz dopo la prima curva eravamo al 20° posto e abbiamo recuperato. Lo scenario peggiore era la Safety, ma Leclerc e Sainz hanno fatto un lavoro super e ad Abu Dhabi possiamo riprendere Mercedes. Al muretto la gara è diversa, ma per me è stata eccezionale e lo spettacolo è stato davvero bello. Tanti sorpassi, una delle gare migliori della stagione. Dobbiamo mantenere questo standard" ha aggiunto. Vedi anche Formula 1 F1 Las Vegas, Verstappen: "Leclerc? Ho perso aderenza e ho preso penalità". Perez: "Complimenti Charles"

Vasseur ha poi spiegato: "Verstappen? Non siamo stati lontani dal vincere, ma ancora oggi sono un po' troppo per noi. Non ci siamo andati lontani. Se la SC fosse arrivata un giro prima o due dopo ci saremmo riusciti".