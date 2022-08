F1, la Williams annuncia il rinnovo di Albon

UFFICIALE

Accordo pluriennale per il pilota thailandese, approdato quest'anno nel team inglese: "Motivato a continuare questo viaggio"

© Getty Images La Williams ha annunciato il rinnovo di Alex Albon con il team britannico. Accordo pluriennale per il pilota thailandese. che si è unito alla Williams per questa stagione come sostituto di George Russell. Albon ha ottenuto una serie di ottimi risultati e ha segnato tutti i punti della squadra in questa stagione con il decimo posto in Australia e il nono a Miami.

Vedi anche Formula 1 F1, l'Alpine annuncia Piastri a partire dal 2023. Ma lui smentisce! “È davvero emozionante rimanere con la Williams per il 2023 e non vedo l’ora di vedere cosa riusciremo a fare come squadra nel resto di questa stagione e nel prossimo anno. La squadra sta spingendo molto per progredire e sono davvero motivato a continuare questo viaggio e a sviluppare ulteriormente le nostre conoscenze insieme“, ha commentato Albon.

Jost Capito, team principal della Williams, crede molto nel talento di Albon: “Alex è un pilota straordinario e un membro prezioso della Williams, quindi siamo entusiasti di poter confermare che lavoreremo con lui a lungo termine. Alex porta con sé un ottimo mix di abilità e di conoscenze approfondite che aiuteranno il team a ottenere maggiori successi in futuro. È un pilota agguerrito, ci fornirà una base stabile per continuare a migliorare in questa nuova era della Formula 1“.