F1, l'Alpine annuncia Piastri a partire dal 2023. Ma lui smentisce!

UFFICIALE O NO?

Secondo il team francese, il giovane australiano prenderà il posto di Alonso. "Niente di vero", dice lui

L'Alpine ha annunciato che il suo pilota di riserva Oscar Piastri è stato promosso a ufficiale per il prossimo anno, in sostituzione di Fernando Alonso, passato all'Aston Martin. Sebastian Vettel ha rivelato giovedì che si sarebbe ritirato dalla Formula 1 alla fine della stagione, innescando una reazione a catena che ha visto proprio l'Aston Martin annunciare la firma di Alonso per sostituire il tedesco per il prossimo anno. Piatri affiancherà il riconfermato Ocon.

Vedi anche Formula 1 F1, l'Aston Martin ha deciso: Alonso sostituirà Vettel "Alpine conferma il 21enne pilota di riserva Oscar Piastri come compagno di squadra di Esteban Ocon a partire dal 2023. In linea con gli impegni presi dal team con il giovane australiano, Oscar sarà promosso a pilota titolare e prenderà il posto di Fernando Alonso a partire dal prossimo anno", si legge nel comunicato.

Otmar Szafnauer, team principal Alpine, ha commentato così la scelta, quasi inevitabile: "Oscar è un talento brillante e raro. Siamo orgogliosi di averlo coltivato e sostenuto attraverso i difficili percorsi delle formule junior. Grazie alla nostra collaborazione negli ultimi quattro anni, lo abbiamo visto svilupparsi e maturare fino a diventare un pilota più che capace di fare il passo verso la Formula 1. In qualità di pilota di riserva, è stato già in pista, in fabbrica e nei test, dove ha dimostrato la maturità, il talento e la velocità necessarie per assicurarsi la promozione al fianco di Esteban. Insieme, crediamo che il duo ci darà la continuità di cui abbiamo bisogno per raggiungere il nostro obiettivo a lungo termine di lottare per le vittorie e i campionati".

Piastri è entrato a far parte della famiglia Alpine dopo la vittoria del titolo nel campionato Formula Renault Eurocup nel 2019. Con il supporto e la guida del team francese, l`australiano ha centrato il titolo all'esordio sia in Formula 3 e Formula 2. Rimasto controvoglia "in panchina" quest`anno, Piastri ha fatto da riserva ad Alonso e Ocon: ieri, dopo l`addio del veterano spagnolo, le porte della Formula 1 si sono definitivamente aperte.

Peccato, però, che poche ore dopo è arrivata la clamorosa smentita dello stesso Piastri. "Io all'Alpine nel 2023? Niente di vero. Ho inteso che, senza il mio accordo, l'Alpine ha diffuso un comunicato nel tardo pomeriggio di oggi che sarò un loro pilota l'anno prossimo. Ma è sbagliato, io non ho firmato contratti con l'Alpine e non guiderò una Alpine il prossimo anno", il suo messaggio social.

© instagram