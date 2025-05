Hakkinen promuove Antonelli: "Ha personalità e tanto talento, mi piace"

Ora però c'è la McLaren che è la macchina migliore in griglia: "Vero, questo non è in discussione". C'è da pensare al Mondiale piloti, molti pensano che Zak Brown dovrebbe scegliere una prima guida tra Lando Norris e Oscar Piastri: "No, i piloti devono essere liberi di gareggiare e combattere tra di loro. Certo, non devono fare incidenti. Per ora è troppo presto per fare calcoli. Loro sono incredibili perché riescono a migliorare la macchina". Calcoli che non può fare Verstappen: "A lui gli manca un compagno di squadra su cui fare affidamento. Quello che ha fatto a Imola è stato superlativo e ormai non sorprende neanche più. È il miglior pilota al momento e anche alla mia epoca sarebbe stato al top".