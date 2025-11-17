Verso Milano-Cortina 2026, Brignone può tornare sugli sci: c'è l'ok dei medici. Ma la FISI smentisce

Federica Brignone può tornare sugli sci e mettere nel mirino la presenza ai Giochi olimpici invernali Milano-Cortina 2026. L'azzurra, vincitrice dell'ultima Coppa del Mondo ma infortunatasi lo scorso 3 aprile ai campionati italiani, ha avuto il via libera dai medici. Toccherà alla stessa Brignone ora decidere modi e tempi per il ritorno all'attività con l'obiettivo di non affrettare i tempi e non forzare per essere in forma al momento giusto, ovvero per l'appuntamento a cinque cerchi.