Fiorentina, l'ex Prandelli assolve Pioli: "Non può essere l'unico responsabile"

Nel corso di un'intervista rilasciata al Corriere Fiorentino, Cesare Prandelli ha analizzato la profonda crisi che sta attraversando la Fiorentina. Queste le parole dell'ex tecnico viola: "Quando è arrivato Pioli mi sono detto che era l'uomo giusto per le cose per bene. Purtroppo alle prime difficoltà sono cominciati i problemi veri. Alla Fiorentina manca solidità. I dirigenti sono tutti brave persone, ma per gestire certe emergenze serve una struttura importante. Se hai investito sull'uomo e sull'allenatore, perché cambiarlo dopo poche partite? Pioli non può essere l'unico responsabile, ci sono giocatori per esempio che non si sono mai presi responsabilità di certi risultati". Prandelli ha poi concluso: "Ce la faranno? Sì, se riusciranno a essere uniti, compatti".