Finals, Sinner incontra Gianni Morandi: "Mi hai portato fortuna"

17 Nov 2025 - 16:30

Festa grande per Jannik Sinner che tra spumanti, foto e risate ha celebrato con tutto il suo staff la vittoria alle Atp Finals. E in tanti, molti vip, sono accorsi a salutare il campione azzurro che a Torino si è confermato 'maestro'. "Ti ho sentito. Mi hai portato fortuna" le parole del tennista che scherza con Gianni Morandi dopo il trionfo: un siparietto che impazza sui social, con Sinner che si avvicina al cantante bolognese e lo saluta affettuosamente: "Ti ho sentito", esordisce riferendosi all'esibizione di Morandi che ha preceduto la finale. "No, veramente. Hai ascoltato - replica in cantante - E' un grande piacere. In Italia c'è la Ferrari, Armani e te. Nel mondo ci sei solo tu. Grande. Ti voglio bene". Poi Morandi, davanti al plotone di fotografi che riprendono la scena, scherza e chiama in causa la moglie: "Ecco, ora mia moglie ci fa una foto". Virali anche le immagini della festa negli spogliatoi con il team, e poi la foto di Sinner a bordocampo con la fidanzata Laila Hasanovic, il cane Snoopy e il fratello del'azzurro, Mark. 

16:30
Finals, Sinner incontra Gianni Morandi: "Mi hai portato fortuna"
16:21
Virtus-Maccabi, da Lepore nuovo appello a chi protesta
15:32
Pioggia fa crollare soffitti e allaga la sede del Cip Veneto
14:29
F1: in Qatar massimo 25 giri per set di pneumatici
13:43
Milano-Cortina, Abodi: "Svilupperemo le opere anche dopo i Giochi"