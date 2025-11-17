Finals, Sinner incontra Gianni Morandi: "Mi hai portato fortuna"

Festa grande per Jannik Sinner che tra spumanti, foto e risate ha celebrato con tutto il suo staff la vittoria alle Atp Finals. E in tanti, molti vip, sono accorsi a salutare il campione azzurro che a Torino si è confermato 'maestro'. "Ti ho sentito. Mi hai portato fortuna" le parole del tennista che scherza con Gianni Morandi dopo il trionfo: un siparietto che impazza sui social, con Sinner che si avvicina al cantante bolognese e lo saluta affettuosamente: "Ti ho sentito", esordisce riferendosi all'esibizione di Morandi che ha preceduto la finale. "No, veramente. Hai ascoltato - replica in cantante - E' un grande piacere. In Italia c'è la Ferrari, Armani e te. Nel mondo ci sei solo tu. Grande. Ti voglio bene". Poi Morandi, davanti al plotone di fotografi che riprendono la scena, scherza e chiama in causa la moglie: "Ecco, ora mia moglie ci fa una foto". Virali anche le immagini della festa negli spogliatoi con il team, e poi la foto di Sinner a bordocampo con la fidanzata Laila Hasanovic, il cane Snoopy e il fratello del'azzurro, Mark.