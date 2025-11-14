Made in Maranello: Ferrari Factory Tour, dove nascono le auto del Cavallino Rampante

Dopo un passaggio al Planet Cafè, uno dei pochi esercizi commerciali di Maranello che non porta riferimenti esterni alla Ferrari e ai suoi simboli e che si trova proprio davanti all'ingresso della sede della Scuderia Ferrari (purtroppo esclusa dal nostro tour), attraversiamo la strada - curiosamente il semaforo sembra indefinitamente fisso… sul rosso! - e varchiamo lo storico ingresso di Via Abetone Inferiore. Ci accoglie una Ferrari di Formula Uno letteralmente inchiodata al muro. Veniamo divisi in due gruppi da otto ospiti e - dopo essere stati “briffati” (e dopo che i nostri smartphone sono stati appunto “accecati”), iniziamo il tour. La nostra guida si presenta e noi a lei: è la efficientissima Alessia, napoletana verace (come si usa dire in questi casi) trapiantata da un lustro a Maranello: la sua voce nelle cuffie che ci sono state fornite ci guiderà per le prossime due ore tra linee e stazioni di quello che non è uno scalo ferroviario ma la rampa di lancio delle Ferrari stradali attualmente in produzione.