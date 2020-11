F1, ipotesi calendario con 24 GP dopo il 2021

Il Ceo uscente di Liberty Media,, Chase Carey, il cui posto sarà preso nel 2021 da Stefano Domenicali, ha annunciato un piano a lungo termine per estendere ulteriormente il format del Mondiale di F1, portandolo a 24 Gran Premi con alcune delle nuove gare disputate quest'anno come possibili candidate per entrare nel calendario. Carey nel corso di una videoconferenza con gli investitori ha spiegato che "molte località in cui abbiamo corso quest'anno hanno espresso grande interesse per nuove gare e altri paesi hanno un interesse più forte che mai".