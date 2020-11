Formula 1, Vettel: "Ferrari? Il grande amore è finito"

LE PAROLE

Prima il doppio appuntamento in Bahrein, poi il round conclusivo ad Abu Dhabi, dopodiché si chiuderà ufficialmente l'avventura di Sebastian Vettel con la Ferrari. Al termine di una stagione tutt'altro che esaltante e vissuta, di fatto, da secondo pilota, il tedesco ha parlato dell'addio alla Rossa in un'intervista al quotidiano tedesco Zeit: "La situazione non è delle più facili, il rapporto tra me e il team è un po’ congelato - ha ammesso - Non è più la grande storia d'amore". Getty Images

Dopo 6 stagioni e 14 vittorie conquistate con la scuderia di Maranello, Seb passerà alla Aston Martin: "Credo che il nuovo progetto offra molte opportunità. È chiaro che questo non accadrà dall’oggi al domani, ma credo che uno stato d’animo completamente diverso e un obiettivo diverso mi aiuteranno a portare avanti la squadra".

Il tedesco avrà dunque da lavorare per portare in alto il team di Lawrence Stroll, ma sul suo futuro ha le idee abbastanza chiare: "Ho 33 anni e non voglio guidare ancora quando ne avrò 40. Penso che la mia carriera durerà ancora tra i tre e i sette anni al massimo".

Infine una battuta sul dibattito riguardante il più grande pilota di tutti i tempi, argomento che Seb non considera neanche in discussione: "Schumacher, perché ha alzato l’asticella a una sorta di livello extra. Non ho mai visto un talento e un carisma così in nessun altro pilota".