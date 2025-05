F1 Imola, Piastri: "Ottimo lavoro, la macchina andava". Verstappen: "I punti si fanno domani"

Oscar Piastri può sorridere per la terza pole in F1 in carriera, col primo posto in griglia di partenza a Imola che permette all'australiano di pensare a una gara subito aggressiva per difendere il primato in classifica iridata. Il pilota McLaren al termine delle qualifiche si è detto soddisfatto: "Una sessione dura con ritardi e bandiere rosse, le gomme sono state complicate da gestire perché la C6 non si capiva. Abbiamo fatto un lavoro ottimo. Abbiamo trovato l'assetto giusto, la macchina è andata bene e sono contento del lavoro fatto. Ora bisogna concretizzare per domani. Avevo un buon distacco, ho perso la scia andando fuori per primo ma sono stato aiutato perché non avevo traffico. C'era il passo per mantenere la nostra strategia, gran lavoro del team".