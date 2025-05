F1, GP Imola: Piastri in pole davanti a Verstappen, Antonelli out in Q2. Disastro Ferrari

Disastro clamoroso invece in casa Ferrari col colpo di scena finale che ha portato entrambi i piloti fuori in Q2 con l'11° tempo di Leclerc e il 12° di Lewis Hamilton che partiranno dalla sesta fila. Un sabato fallimentare per il Cavallino Rampante che non aveva entrambe le monoposto eliminate in Q2 dal GP del Canada dello scorso anno e che per la prima volta nella storia non avrà neanche una macchina in top 10 a Imola. Le due Rosse partiranno davanti ad Andrea Kimi Antonelli che in Mercedes prenderà parte al suo primo GP in casa addirittura dal 13° posto aprendo la settima fila in compagnia di Bortoleto. Una delusione per il poleman della qualifica sprint di Miami che alla prima gara in F1 voleva di certo far meglio.