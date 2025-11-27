Mondiale Under 17, l'Italia è terza: Brasile ko ai rigori, decisivo Longoni

Due parate dagli 11 metri del portiere della Primavera del Milan permettono alla squadra di Favo di salire sul terzo gradino del podio dopo lo 0-0 nei regolamentaridi Alessandro Gorini
L'Italia Under 17 chiude con una preziosissima medaglia di bronzo il Mondiale di categoria in Qatar. Gli azzurrini di Massimiliano Favo battono il Brasile nella finale per il terzo posto e salgono sul podio grazie al successo ai rigori dopo lo 0-0 dei tempi regolamentari, nonostante 75 minuti di superiorità numerica per il doppio giallo al centrale verdeoro Vitor Fernandes. A decidere il match è il portiere della Primavera del Milan, Alessandro Longoni, protagonista della serie dal dischetto con due parate che spingono gli azzurrini alla vittoria.
Nel corso dei 90 regolamentari, l'Italia (complice la superiorità numerica dal 14') ha il dominio del gioco ma le occasioni latitano. Nel primo tempo Maccaroni calcia di poco a lato sulla sponda di Arena mentre nella ripresa il Var toglie un gol al Brasile per fuorigioco di Felipe Morais. Si va così ai rigori. Dal dischetto l'Italia mantiene freddezza e precisione. Longoni diventa il protagonista assoluto: il portiere azzurro neutralizza il terzo e il quarto rigore dei brasiliani, indirizzando la sfida. Baralla trasforma poi il tiro dagli 11 metri decisivo che permette all'Italia di chiudere sul gradino più basso del podio la spedizione in Qatar.