Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
azzurrini di bronzo

Mondiale Under 17, l'Italia è terza: Brasile ko ai rigori, decisivo Longoni

Due parate dagli 11 metri del portiere della Primavera del Milan permettono alla squadra di Favo di salire sul terzo gradino del podio dopo lo 0-0 nei regolamentari

di Alessandro Gorini
27 Nov 2025 - 17:43
© X

© X

L'Italia Under 17 chiude con una preziosissima medaglia di bronzo il Mondiale di categoria in Qatar. Gli azzurrini di Massimiliano Favo battono il Brasile nella finale per il terzo posto e salgono sul podio grazie al successo ai rigori dopo lo 0-0 dei tempi regolamentari, nonostante 75 minuti di superiorità numerica per il doppio giallo al centrale verdeoro Vitor Fernandes. A decidere il match è il portiere della Primavera del Milan, Alessandro Longoni, protagonista della serie dal dischetto con due parate che spingono gli azzurrini alla vittoria. 

Leggi anche

Chi è Alessandro Longoni, il pararigori del Milan che ha portato l'U17 al bronzo mondiale

Anche l'Asia dice sì a Milan-Como a Perth: manca solo un ultimo passo

Nel corso dei 90 regolamentari, l'Italia (complice la superiorità numerica dal 14') ha il dominio del gioco ma le occasioni latitano. Nel primo tempo Maccaroni calcia di poco a lato sulla sponda di Arena mentre nella ripresa il Var toglie un gol al Brasile per fuorigioco di Felipe Morais. Si va così ai rigori. Dal dischetto l'Italia mantiene freddezza e precisione. Longoni diventa il protagonista assoluto: il portiere azzurro neutralizza il terzo e il quarto rigore dei brasiliani, indirizzando la sfida. Baralla trasforma poi il tiro dagli 11 metri decisivo che permette all'Italia di chiudere sul gradino più basso del podio la spedizione in Qatar. 

Ti potrebbe interessare

italia
mondiale u17

Ultimi video

01:35
DICH VANOLI PRE AEK DICH

Fiorentina, Vanoli: "Chi è un campione deve trascinare la squadra, io pretendo questo da Guðmundsson"

01:39
DICH ALLEGRI X SITO 27/11 DICH

Allegri: “La vittoria nel derby meravigliosa, ma ora basta! Pulisic... Difficile”

01:54
DICH GROSSO PRE COMO-SASSUOLO 27/11 DICH

Grosso: "Andiamo ad affrontare una squadra molto forte"

01:40
Buon compleanno Spillo

Buon compleanno Spillo

01:17
Oggi Fiorentina-Aek

Oggi Fiorentina-Aek

01:43
Roma e Bologna in campo

Roma e Bologna in campo

00:28
Il calendario degli ottavi di Coppa Italia

Il calendario degli ottavi di Coppa Italia

02:05
Milan, parla Rabiot

Milan, parla Rabiot

01:30
Domenica Roma-Napoli

Domenica Roma-Napoli

01:39
Yldiz il suggeritore

Yldiz il suggeritore

01:26
Spalletti, primo bilancio

Spalletti, primo bilancio

12:50
INT. INTEGRALE RABIOT pubblicare dopo le 7 di giovedì DICH

Rabiot in esclusiva: "Di tutto per lo scudetto, con me in campo compagni più fiduciosi"

01:44
DICH CHIVU CONFERENZA STAMPA POST DICH

Chivu: "Non perdere ottimismo e motivazione, la ruota gira sempre"

01:53
DICH PALLADINO CONFERENZA STAMPA POST DICH

Palladino: "La vittoria del gruppo, io non ho la bacchetta magica"

00:19
DICH MUSSO POST ATLETICO-INTER DICH

Musso: "Preso i tre punti ma Inter squadra molto forte"

01:35
DICH VANOLI PRE AEK DICH

Fiorentina, Vanoli: "Chi è un campione deve trascinare la squadra, io pretendo questo da Guðmundsson"

I più visti di Calcio

Torino-Como 1-5: gli highlights

Torino-Como 1-5: gli highlights

CLIP RULLO METEO.IT SU GELO E NEVE PER BODO-JUVENTUS 24/11 SRV

Bodo-Juve, allarme meteo: ecco le previsioni

DICH SPALLETTI VS GIORNALISTA NORVEGESE DICH

Spalletti al giornalista norvegese: "My friend... te conosci solo il freddo?"

Un pazzo campionato

Il campionato più pazzo degli ultimi anni

DICH CHIVU CONFERENZA STAMPA POST DICH

Chivu: "Non perdere ottimismo e motivazione, la ruota gira sempre"

DICH CONTE POST NAPOLI-QARABAG 25/11 DICH

Conte: "Squadra determinata concentrata, questo è un orgoglio"

Sullo stesso tema

Calcio ora per ora
Vedi tutti
17:50
Roma-Midtjylland, le formazioni ufficiali
17:37
Inter, Mkhitaryan torna in gruppo verso Pisa
17:32
Udinese, Kamara va ko: fascite plantare al piede destro
16:50
Torino: Baroni ritrova Coco e Adams per Lecce
16:44
Genoa, De Rossi: "Col Verona non sarà una passeggiata"