Mondiale Under 17, l'Italia è terza: Brasile ko ai rigori, decisivo Longoni

Nel corso dei 90 regolamentari, l'Italia (complice la superiorità numerica dal 14') ha il dominio del gioco ma le occasioni latitano. Nel primo tempo Maccaroni calcia di poco a lato sulla sponda di Arena mentre nella ripresa il Var toglie un gol al Brasile per fuorigioco di Felipe Morais. Si va così ai rigori. Dal dischetto l'Italia mantiene freddezza e precisione. Longoni diventa il protagonista assoluto: il portiere azzurro neutralizza il terzo e il quarto rigore dei brasiliani, indirizzando la sfida. Baralla trasforma poi il tiro dagli 11 metri decisivo che permette all'Italia di chiudere sul gradino più basso del podio la spedizione in Qatar.