Toto Wolff: "La Formula 2 per Antonelli è un grande passo, diamogli tempo"

© F1.com

"Portare Kimi Antonelli direttamente in Formula 2 è un grande passo perché quelle macchine sono più pesanti e molto più potenti. Se gli diamo il suo tempo, e non ci aspettiamo che faccia sfracelli già alla sua prima stagione, penso che possa essere davvero grande in questo sport. Ha solo diciassette anni, è così giovane". In una conversazione con la pagina web ufficiale della Formula 1, Toto Wolff si esprime così a proposito del salto diretto del non ancora diciottenne bolognese Andrea Kimi Antonelli, protégé Mercedes nel campionato della Formula cadetta che scatta il primo weekend di marzo a Sakhir nel weekend del Gran Premio del Bahrain e si svolge interamente (quattordici gli appuntamenti) in concomitanza con i GP del Mondiale.