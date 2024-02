Lewis passa con... il Rosso? Fascino e rischi di una futura coppia Hamilton-Leclerc

L'INDISCREZIONE

Il sette volte iridato potrebbe andare a caccia dell'ottavo titolo iridato al volante della Rossa di Maranello

© Getty Images Lewis Hamilton sulla Ferrari dal 2025? Il mercato piloti della Formula 1 scatta di livello con il primo giorno di febbraio ed è la Ferrari ad agitarne le acque. Esattamente sette giorni dopo l'annuncio del rinnovo pluriennale del contratto di Charles Leclerc, prende quota ora dopo ora l'imgaggio del sette volte del campione del mondo da parte della Scuderia di Maranello al postoi di Carlos Sainz, il cui contratto scade al termine del Mondiale che prende il via tra poco più di un mese con il Gran Premio del Bahrain di sabato 2 marzo. Dall'Inghilterra, "Autosport" parlan di trattative molto avanzate e di chiusura dell'accordo entro la fine di questa settimana, se non prima. Lo scenario è molto logico, oltre che ricco di fascino. Il Re Nero è attualmente legato a Mercedes da un contratto che si estende fino al 2025 ma per l'anno prossimo si tratterebbe "solo" di un'opzione con una clausola rescissoria.

Non è la prima volta che il nome del sette volte campione del mondo è legato ad una trattativa con la Ferrari: è già successo in passato, quando la corsa del Re Nero verso il settebello iridato (messa quantomeno in pausa dall'irrompere di Max Verstappen) era in pieno svolgimento. D'altra parte, per aggiungere un elemento forse non del tutto secondario, la predilezione di Hamilton per "le" Ferrari (nel senso dei modelli stradali) è arcinota.

A dare fiato alle indiscrezioni è - a detta di tutti i commentatori della Formula Uno - l'assenza a tutt'oggi della conferma di Sainz, la cui scadenza di contratto è come detto la fine del 2024, come lo era per Leclerc prima del rinnovo di giovedì 25 gennaio. Ad ormai solo dodici giorni dal lancio della SF24 (martedì 13 febbraio) il silenzio maranelliano è strano e soprattutto "scomodo". Quasi impensabile o comunque poco opportuno pensare che si arrivi alla prima occasione pubblica del nuovo anno con una situazione pendente di non poco conto. Soprattutto ora, in presenza di indiscrezioni di questo tipo: lanciate e per forza di cose riprese e ulteriormente - se così si può dire - circostanziate. In attesa di eventuali smentite da parte della Scuderia, occorre ricordare che il recentissimo rinnovo pluriennale fa del monegasco Leclerc la vera bandiera del Cavallino Rampante per il presente e il prossimo futuro. Affiancargli un sette volte campione del mondo può essere al tempo stesso una mossa - ulteriormente motivazionale - o un elemento di forte destabilizzazione per un team che - da ormai molti anni, di fatto dalla fine dell'epopea Schumacher - punta su due "cavallini" più o meno sullo stesso piano. Almeno al semaforo di partenza.

D'altra parte, nel caso la collaborazione con Sainz fosse destinata a chiudersi al termine del 2024, l'ingaggio di Hamilton rappresenterebbe una scelta di altissimo profilo e di massimo richiamo. Ma stiamo completamente... congelando gli attuali accordi contrattuali tra sir Lewis e la Mercedes: complicati e onerosi da sciogliere. Nel panorama di una Formula Uno (nel senso dell''Organizzatore del Mondiale) che deve a tutti i costi trovare una via d'uscita dallo strapotere Verstappen-Red Bull o quantomeno una possibile alternativa all’insegna di una suspense attualmente assente, questa tipologia di ostacoli potrebbe essere affrontata con discrete possibilità di successo.