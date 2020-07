F1, Hamilton: "Mai chiesto ad altri piloti di inginocchiarsi"

IL CASO

Il GP d'Austria di F1 è vissuto anche sul gesto simbolico dei piloti, che si sono inginocchiati in griglia contro il razzismo. Non tutti, però, visto che alcuni di loro, come Leclerc e Verstappen, sono rimasti in piedi. Secondo alcuni rumors, sarebbero stati in disaccordo con Lewis Hamilton, leader della protesta a sostegno del movimento "Black lives matter". "Non ho mai chiesto o preteso che qualcuno si inginocchiasse. Non ne ho mai nemmeno parlato. Sono stati la F1 e Grand Prix Drivers' Association a farlo", ha risposto il campione inglese della Mercedes. F1, i piloti si schierano in griglia contro il razzismo Getty Images

"Io ho solo descritto uno scenario in base al quale il silenzio equivale a essere complici", ha aggiunto, forse in risposta ad un articolo del tabloid britannico Daily Mail in cui si legge che "privatamente, un certo numero di piloti sono stati infastiditi dall'insistenza di Hamilton nel costringerli a inginocchiarsi" durante una riunione della GPDA svoltasi venerdì sera.