F1, Hamilton in prima fila per Gaza: "Una grande tragedia, non possiamo restare a guardare"

Lewis Hamilton scende in campo in prima persona per sensibilizzare e chiedere aiuto per la popolazione di Gaza. Il pilota della Ferrari ha annunciato con una story su Instagram, dove conta oltre 40 milioni di follower, di aver fatto donazioni a tre organizzazioni che "lavorano instancabilmente per aiutare chi ne ha bisogno". "È difficile non sentirsi impotenti di fronte a così grande tragedia, ma non possiamo restare a guardare senza fare nulla - ha scritto il pilota inglese -. Ci sono alcune organizzazioni incredibili che svolgono un ottimo lavoro per aiutare il popolo palestinese e hanno bisogno di fondi per poterlo fare".