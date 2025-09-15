Schiaffo della Norvegia a Israele, incasso del match devoluto a Medici Senza Frontiere per Gaza

Sul campo Norvegia-Israele del prossimo 11 ottobre sarà un match valido per la qualificazione ai Mondiali 2026, ma la testa è a Gaza. Come già successo con l'Italia, la sfida porta con sé numerose polemiche che però la Federcalcio norvegese (NFF) ha spento sul nascere annunciando un'iniziativa che porterà di certo migliaia di tifosi sugli spalti dell'Ullevaal Stadion di Oslo. In occasione della sfida, infatti, la NFF ha annunciato che devolverà l'intero incasso a Medici Senza Frontiere, con i fondi raccolti che saranno destinati agli interventi di emergenza dell’organizzazione umanitaria a Gaza e nelle aree circostanti colpite dal conflitto.