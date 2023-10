F1 Messico: Verstappen prosegue il dominio, Norris sorprende col passo gara

gp messico

Olandese avanti nella classifica dei tempi, ma il passo gara del britannico è martellante così come quello della Ferrari di Leclerc

Il venerdì di prove libere del GP del Messico di F1 si chiude nel segno di Max Verstappen. Dopo aver ottenuto il miglior tempo nella prima finestra, l'olandese tre volte iridato si ripete anche in P2 portando la sua Red Bull davanti a tutti con un crono di 1:18.686 precedendo di un decimo la McLaren di Lando Norris. Bene la Ferrari, con il terzo tempo di Charles Leclerc che ha un ritardo di due decimi dalla Red Bull, ma con un buon passo gara in 22.8. L'altra Ferrari di Sainz, con un passo da 23.5 con gialla, chiude invece con l'11° tempo.

Da un lato c'è la classifica cronometrica della sessione, dall'altra quella della simulazione gara che dà un'altra chiave di lettura a questo venerdì di libere del GP del Messico in cui l'assoluto dominatore sembra essere stato Max Verstappen e che invece, analizzando la seconda, vede un Lando Norris indemoniato con la sua McLaren. Nonostante l'1:18.686, infatti, l'olandese fatica nel passo gara mentre il britannico è martellante, così come lo è stato nella seconda parte della sessione anche la Ferrari di Leclerc.

Spunti positivi in un venerdì che si chiude con la pioggia a Città del Messico e che, seppur leggera, ha infastidito i piloti. Classifica cronometrica che quindi ne risente, con la Red Bull seguita dalla McLaren di Norris e dalla Ferrari di Leclerc, ma che si mette dietro anche una buona Alfa Romeo di Bottas inseguito da Perez e l'Alpha Tauri di Ricciardo.

Chiudono nella top 10 delle P2 anche Hamilton, il cui passo gara è stato in media tra i migliori dei 20 in pista, seguito da Ocon, Piastri e Russell. Soltanto 11° tempo per l'altra Ferrari di Sainz, con un buon passo gara e con un ritardo complessivo di mezzo secondo da Verstappen. Ancora una sessione da dimenticare invece per Fernando Alonso, addirittura ultimo nella classifica cronometrica con un secondo e sette decimi di ritardo.