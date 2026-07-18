Indagine Fbi sulla Federazione argentina: spunta ipotesi appartamenti acquistati con fondi distratti dall'AFA

18 Lug 2026 - 18:46
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Novità nell'inchiesta dell'Fbi su Claudio "Chiqui" Tapia e la federazione argentina: durante le indagini sarebbero emersi 4 appartamenti acquistati da Javier Faroni e sua moglie Erica Gillette per complessivi 11 milioni di dollari. Il sospetto dei federali è che questi soldi investiti in immobili fossero parte dei 300 milioni "spariti" dalle casse della federcalcio e transitati negli Usa attraverso la TourProdEnter LLC di Faroni. A riportare l'evolversi della vicenda sono i giornali statunitense Miami Herald e gli argentini di El Clarin. Poche settimana fa avevamo riportato dell'indagine operata dal quotidiano argentino La Nacion in merito ai movimenti di Tapia e del tesoriere dell'Afa Pablo Toviggino, che aveva ottenuto un "bavaglio legale" per impedire al giornalista Nicolas Pizzi di parlare della vicenda denunciandolo. L'operazione dell'Fbi continua e porterà a nuovi sviluppi nelle prossime settimane. 

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