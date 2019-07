F1 Germania, disastro Ferrari: la pole è di Hamilton

di

DANIELE PEZZINI

Lewis Hamilton centra la pole position nel GP di Germania, al termine di una qualifica da dimenticare per la Ferrari. Il britannico ha girato in 1'11''797 e partirà davanti alla Red Bull di Verstappen, seguito in seconda fila dall'altra W10 di Bottas e dall'altra Red Bull di Gasly. Doppio problema tecnico per il team di Maranello: Vettel non è di fatto sceso in pista e partirà 20°, Leclerc ha dovuto dare forfait prima del Q3 e scatterà 10°. La Ferrari tradisce i piloti, Hamilton in pole a Hockenheim Getty Images

Sabato pomeriggio da incubo per la Ferrari. La SF90 di Vettel ha accusato un problema di potenza non appena è entrata in pista per il Q1, impedendo al padrone di casa di completare anche un solo giro di qualifica. Quella di Leclerc, invece, è arrivata fino al Q3, ma è stata vittima anche lei di un guasto e il monegasco non ha potuto disputare l'ultimo turno di qualifica. Seb scatterà in ventesima posizione, Charles in decima. L'ennesimo, incredibile, regalo alle Mercedes, in un weekend fin lì dominato dalle Rosse e in cui una doppietta era assolutamente alla portata. Come in Bahrein (con Leclerc in gara), come in Austria (con Vettel in qualifica), i problemi di affidabilità sono emersi proprio nel momento in cui la vettura sembrava poter ottenere un grande risultato. Una situazione che non può non creare imbarazzo al team di Maranello, ennesimo punto basso di una stagione sempre più drammatica.

Per Hamilton, una volta fuori dai giochi i due avversari più temibili, la pole è stata quasi una formalità. Verstappen ci ha provato fino all'ultimo assalto (nonostante un problemino tecnico emerso nel Q2 anche sulla sua Red Bull), ma ha chiuso a + 0''346. Bottas, invece, non è mai sembrato in grado di impensierire il compagno e si è dovuto accontentare della terza piazza a + 0''362. Lewis, che già sta dominando il Mondiale con 39 punti di vantaggio sul vicino di box, si prepara all'ennesimo weekend di dominio totale.

A emergere alla grandissima è stato uno straordinario Kimi Raikkonen, che ha portato la sua Alfa Romeo fino al quinto posto (+ 0''771, a soli 16 millesimi da Gasly), guadagnandosi la terza fila al fianco di un altrettanto impressionante Grosjean, con la prima delle Haas. In top 10 anche Sainz con la McLaren, Perez con la Racing Point (11-0 a Stroll in qualifica) e Hulkenberg con la Renault, che scatterà in quinta fila al fianco di Leclerc.

Scatterà in undicesima posizione Antonio Giovinazzi con la sua Alfa Romeo, rimasto tagliato fuori dal Q3 per appena 10 millesimi. Delusione anche per Daniel Ricciardo, solamente 13° con l'altra Renault.

