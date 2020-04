F1, Carey annuncia: "Partiamo il 5 luglio in Austria"

L'ANNUNCIO

La Formula 1 si sta organizzando per ripartire il prima possibile, Nel giornio in cui gli organizzatori del GP di Francia hanno annunxciato la cancellazione dell'evento, rimandando l'appuntamento al 2021, il Ceo di Liberty Media, Chase Carey, ha voluto dare un aggiornamento sul possibile calendario della stagione. Leclerc: "Sfido Hamilton alla Play e..."

Nonostante sia stato annunciato che il GP di Francia, che avrebbe dovuto svolgersi a fine giugno, non si disputerà, siamo fiduciosi sul nostro programma di iniziare la stagione questa estate. L'obiettivo è cominciare a correre in Europa durante i mesi di luglio, agosto e inizio settembre, con la prima gara prevista in Austria nel fine settimana del 3-5 luglio, A settembre, ottobre e novembre correremo in Eurasia, Asia e Americhe, finendo la stagione nel Golfo a dicembre con il Bahrain prima del tradizionale finale di Abu Dhabi, disputando circa 15-18 gare. Pubblicheremo il calendario deifinitivo appena possibile", ha annunciato Carey. Il popolo della F1 resta in attesa.

