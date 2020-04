Formula 1, Marko: "Si parte a luglio con due gare in Austria"

FORMULA 1

La Formula 1 potrebbe aver trovato la data e il luogo da cui dare il via alla stagione 2020. Secondo Helmut Marko, infatti, il campionato dovrebbe partire con un doppio appuntamento estivo a Spielberg, in Austria: "Ci saranno due gare, entrambe di domenica, una il 5 e una il 12 luglio - ha detto il consulente della Red Bull in un'intervista radiofonica con l'emittente locale Ö3 - Solo una seconda ondata dell'epidemia potrebbe impedire alla Formula 1 di fare tappa in Stiria. In linea di principio, tuttavia, Spielberg potrebbe già ora soddisfare tutte le richieste necessarie".

Dell'ipotesi di tenere più gare sulla stessa pista si era discusso molto nelle scorse settimane e anche il circuito di Silverstone si era detto favorevole e disponibile. Marko ha precisato che i GP iniziali si terranno in condizioni assolutamente inedite per il Circus: il weekend di gara verrà gestito con meno di 2000 persone sul posto, a porte chiuse e senza la presenza di giornalisti indipendenti. La Fom si limiterà a produrre il segnale TV internazionale per garantire la copertura televisiva.