Caffé Latte e Le Iene trionfano alle Finals Under 14

Sono Caffé Latte (maschile) e Le Iene (femminile) ad aggiudicarsi i titoli di Campioni d'Italia 3x3 2026 nella categoria Under 14. A premiare le squadre e gli MVP è stato Marco Petrini, responsabile 3x3 Giovanile della Federazione Italiana Pallacanestro. Non sono mancati però i complimenti del numero 1 della FIP Giovanni Petrucci.