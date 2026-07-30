Caffé Latte e Le Iene trionfano alle Finals Under 14
Direttamente da Piazzale Roma arrivano i primi verdetti delle Estathé 3x3 Italia Finals 2026di Daniele Rubini
© Estathé
Sono Caffé Latte (maschile) e Le Iene (femminile) ad aggiudicarsi i titoli di Campioni d'Italia 3x3 2026 nella categoria Under 14. A premiare le squadre e gli MVP è stato Marco Petrini, responsabile 3x3 Giovanile della Federazione Italiana Pallacanestro. Non sono mancati però i complimenti del numero 1 della FIP Giovanni Petrucci.
Nella rassegna maschile, la formazione veneta composta da Tommaso Ravagnan, Elia Marella, Andrea Pizzato e Fulfiment Augustine Eguasa (MVP) ha avuto la meglio in finale sulla compagine piemontese dei Detersivi Rotanti (Lorenzo Vische, Mattia Salussolia, David Grossi e Ysiet Ricardo Iozzia) con il punteggio di 21-11. Terzi classificati Tigu 3x3, a rappresentare l'Emilia-Romagna.
Passando al femminile invece, la selezione del Friuli Venezia Giulia de Le Iene, formata da Mia Bastianelli, Martina Codia, Sofia Purger e Vittoria Tosolin (MVP), ha battuto nella finalissima le venete di No stress solo strass (Anna Frigo, Giorgia Fantinato, Allegra Gasparini e Chiara Sbrissa) con un tiratissimo 13-10. Sul gradino più basso del podio le Starting Four, dalle Marche.
Nella giornata odierna sono cominciate le Finals Under 16, con le squadre vincitrici che saranno decretate nella mattinata del 31 luglio.