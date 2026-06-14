F1, beffa Antonelli: la macchina si pianta a quattro giri da termine. Problema power unit?

Formula 1, GP di Barcellona: le foto della gara
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Kimi Antonelli costretto al ritiro dal Gp di Barcellona a quattro giri dal termine. Il pilota italiano si era appena portato in seconda posizione, superando il compagno di squadra George Russell con una grande manovra. Subito dopo essersi preso la posizione la macchina di Kimi si è come spenta improvvisamente, andando a perdere potenza fino a fermarsi a bordo pista.
Da capire esattamente le cause del ritiro, ma per dinamica e precedenti, tutto farebbe pensare a un problema alla power unit. Lo stesso problema che ha costretto al ritiro Russell in Canada come ha confermato lo stesso Kimi, comprensibilmente deluso: "Dentro mi sento vuoto, è un peccato perché oggi andavo forte - ha ammesso l'italiano a Sky Sport -. Se la Ferrari può impensierirci? Intanto ci tenevo a dire che sono molto contento per Hamilton. Magari la Rossa ha qualcosa in meno ma ha una forte affidabilità. Quest'ultima invece è il punto debole della Mercedes. Oggi non è colpa di nessuno ma abbiamo perso punti importanti".
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