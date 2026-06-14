F1, beffa Antonelli: la macchina si pianta a quattro giri da termine. Problema power unit?

14 Giu 2026 - 17:28
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© X

© X

Kimi Antonelli costretto al ritiro dal Gp di Barcellona a quattro giri dal termine. Il pilota italiano si era appena portato in seconda posizione, superando il compagno di squadra George Russell con una grande manovra. Subito dopo essersi preso la posizione la macchina di Kimi si è come spenta improvvisamente, andando a perdere potenza fino a fermarsi a bordo pista.

Leggi anche

Lewis Ham-il-top! "Grazie a tutti, vivo un sogno! Spero sia la prima di molte!"

Da capire esattamente le cause del ritiro, ma per dinamica e precedenti, tutto farebbe pensare a un problema alla power unit. Lo stesso problema che ha costretto al ritiro Russell in Canada come ha confermato lo stesso Kimi, comprensibilmente deluso: "Dentro mi sento vuoto, è un peccato perché oggi andavo forte - ha ammesso l'italiano a Sky Sport -. Se la Ferrari può impensierirci? Intanto ci tenevo a dire che sono molto contento per Hamilton. Magari la Rossa ha qualcosa in meno ma ha una forte affidabilità. Quest'ultima invece è il punto debole della Mercedes. Oggi non è colpa di nessuno ma abbiamo perso punti importanti".

Formula 1, GP di Barcellona: le foto della gara

1 di 19
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

  

Ultimi video

01:49
13 SRV RICORDO ALEX ZANARDI 2/5 SRV

Addio ad Alex Zanardi: il ricordo di un mito, fuoriclasse della vita

00:42
Antonelli-Kardashian, telenovela finita: asciugamano restituito

Antonelli-Kardashian, telenovela finita: asciugamano restituito

00:14
Hamilton con un nuovo look

Hamilton con un nuovo look

01:33
La calma di Antonelli

La calma di Antonelli

00:25
Ickx esalta Antonelli

Ickx esalta Antonelli

01:42
Tutti pazzi per Kimi

Tutti pazzi per Kimi

00:32
Antonelli: festa bagnata con il tuffo nel porto di Monte-Carlo

Antonelli: festa bagnata con il tuffo nel porto di Monte-Carlo

08:26
Kimi Antonelli e Bezzecchi in esclusiva

Antonelli e Bezzecchi in esclusiva

01:18
Antonelli e Bezzecchi: scambio di messaggi tra i leader di Formula 1 e MotoGP

"Ciao Bez", "Ciao Kimi": Antonelli e Bezzecchi allo specchio

03:32
DICH ANTONELLI DICH

Antonelli esclusivo: "Montecarlo sarà una sfida enorme, per il Mondiale è ancora lunga"

00:38
CLIP HAMILTON E LECLERC SU FERRARI LUCE

Leclerc e Hamilton guidano la Ferrari Luce

00:36
Antonelli a San Marino si carica per il GP del Canada

Antonelli a San Marino si carica per il GP del Canada

01:12
Leclerc vara il suo nuovo yacht da 15mln

Leclerc vara il suo nuovo yacht da 15mln

00:30
Alonso e la sua Pagani da 10 milioni

Alonso e la sua Pagani da 10 milioni

00:22
Antonelli festeggiato da Messi

Antonelli festeggiato con Messi

01:49
13 SRV RICORDO ALEX ZANARDI 2/5 SRV

Addio ad Alex Zanardi: il ricordo di un mito, fuoriclasse della vita

I più visti di Formula 1

Hamilton con un nuovo look

Hamilton con un nuovo look

Antonelli-Kardashian, telenovela finita: asciugamano restituito

Antonelli-Kardashian, telenovela finita: asciugamano restituito

Leclerc non cerca scuse: "Non ho parole: mi vergogno per queste qualifiche. Potevo fare la pole"

Il ruggito di Hamilton: Lewis si prende la prima fila dietro a Russell, terzo Antonelli. Incredibile Leclerc: va ancora a muro

La Fia ribalta il podio di Monaco 5 giorni dopo: penalità revocate, Gasly terzo. Festeggia anche Briatore

Dopo Monaco, Leclerc ancora a muro a Barcellona: LE IMMAGINI

Notizie del giorno
Vedi tutti
17:50
Ferrari, la vittoria in Formula 1 mancava da due anni con Sainz: i numeri
17:51
Osakue: record italiano nel disco donne con 64,68
17:46
Elkann, complimenti a Hamilton: "Bravo Lewis per la tua prima, grande vittoria con Ferrari"
2. Lewis Hamilton (Ferrari): $70.5 milioni
17:36
Formula 1, si riapre la lotta per il Mondiale: Hamilton accorcia su Antonelli, le classifiche aggiornate
17:28
F1, beffa Antonelli: la macchina si pianta a quattro giri da termine. Problema power unit?