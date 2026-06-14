F1, beffa Antonelli: la macchina si pianta a quattro giri da termine. Problema power unit?

Da capire esattamente le cause del ritiro, ma per dinamica e precedenti, tutto farebbe pensare a un problema alla power unit. Lo stesso problema che ha costretto al ritiro Russell in Canada come ha confermato lo stesso Kimi, comprensibilmente deluso: "Dentro mi sento vuoto, è un peccato perché oggi andavo forte - ha ammesso l'italiano a Sky Sport -. Se la Ferrari può impensierirci? Intanto ci tenevo a dire che sono molto contento per Hamilton. Magari la Rossa ha qualcosa in meno ma ha una forte affidabilità. Quest'ultima invece è il punto debole della Mercedes. Oggi non è colpa di nessuno ma abbiamo perso punti importanti".